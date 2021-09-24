Российские дипломаты обратились в Госдеп по делу замглавы "Новатэка"

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Российские дипломаты обратились в Госдепартамент по поводу дела заместителя председателя правления компании "Новатэк" Марка Энтони Джитвэя. Об этом сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в посольстве России в США.

"Посольство обратилось в Госдепартамент США, чтобы выяснить местонахождение [Джитвэя]", - сказали в дипломатическом представительстве.

Ранее в посольстве уточняли, что Джитвэй за консульской помощью к российским дипломатам не обращался.

Как объявило в четверг Министерство юстиции США, Джитвэй был арестован в штате Флориде по обвинениям в налоговых правонарушениях в период 2005-16 годов. Американские правоохранительные ведомства обвиняют Джитвэя, имеющего гражданства США и России, в том, что он не предоставлял информацию об офшорных активах, размер которых на каком-то этапе якобы превышал $93 млн, скрывал сведения о доходах и уклонялся от уплаты налогов.

Как утверждают американские компетентные органы, свои счета в зарубежных банках Джитвэй в период предполагаемых махинаций оформил на тогдашнюю супругу, являвшуюся гражданкой России. По каждому из нескольких обвинений ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы. Федеральное большое жюри в городе Форт-Майерс во Флориде утвердило обвинения в адрес Джитвэя 22 сентября. Расследованием инкриминируемых Джитвэю правонарушений занимается Служба внутренних доходов (СВД) США, выполняющая функции федерального налогового ведомства.

Джитвэй работает в России с 1995 года. Сообщалось, что он получил российское гражданство в 2019 году. В прошлом трудился в США в нескольких независимых нефтегазовых компаниях, специализируясь на финансовом и экономическом анализе секторов "разведка и добыча" и "переработка и сбыт". В Москву переехал в 1995 году, получив назначение партнером PwC Global Energy. Карьеру в "Новатэке" начал в 2003 году. В августе 2007 года избран членом правления компании, с июля 2010 года занимает должность заместителя председателя правления "Новатэка".