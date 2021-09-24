Вылов рыбы в России достиг 3,8 млн тонн

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Вылов рыбы в России в 2021 году достиг 3,8 млн тонн, что соответствует уровню аналогичного периода 2020 года, в том числе лосося - 520 тыс. тонн, что превышает показатель 2020 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на заседании правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

"Вылов в 2021 года уже составил 3,8 млн тонн, что находится на уровне прошлого года. При этом объем добычи тихоокеанских лососей превысил показатель прошлого года в два раза (520 тыс. тонн)", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что потребление рыбы в России по итогам 2020 года составило 22,2 кг на человека против 22 кг в 2019 году. При этом среднемировое потребление рыбы на душу населения, по прогнозу ФАО, достигнет 21,2 кг только в 2030 году. К этому времени показатель потребления рыбы в России должен достичь 25 кг, сказала она.

"Увеличение доступности рыбной продукции для российских граждан - приоритетная задача. Мы обладаем безусловным потенциалом в развитии страны как "рыбной" державы", - добавила вице-премьер. Она напомнила, что в рамках исполнения поручения президента РФ в целях организации постоянной судоходный линии по кратчайшему пути между европейской частью России и Дальним Востоком реализуется соответствующий план мероприятий.

О развитии аквакультуры

В то же время одним из самых мощных драйверов развития отрасли становится аквакультура, подчеркнула Абрамченко. "Объем производства продукции товарной аквакультуры в России в первом полугодии 2021 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за последние 10 лет объем вырос вдвое", - отметила она.

Кроме того, по ее словам, на рыбоводов распространены все меры поддержки, которые действуют для других сельхозтоваропроизводителей.

"За первую половину 2021 года основной объем рыбы и других гидробионтов выращен предприятиями Северо-Западного федерального округа, где показатель увеличился на 62%. В Дальневосточном округе производство выросло на 19%. В тройку лидеров входит Южный федеральный округ: здесь за два квартала выращено рыбоводной продукции на 16% больше аналогичного показателя прошлого года. Среди регионов, где выращено больше всего продукции: Приморский край, Мурманская область, Ростовская область, Краснодарский край, Астраханская область и Республика Карелия", - заключила вице-премьер.