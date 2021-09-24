Инфляционные ожидания россиян в сентябре снизились на 0,2 п.п.

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Инфляционные ожидания населения РФ в сентябре снизились на 0,2 процентного пункта (п.п.) - до 12,3%. Показатель по-прежнему остается вблизи многолетних максимумов, говорится в материалах ЦБ РФ.

"По данным опроса ООО "инФОМ", проводимого по заказу Банка России, инфляционные ожидания населения в сентябре несколько уменьшились, но остаются вблизи многолетних максимумов. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 12,3% (-0,2 п.п. к августу)", - отмечает регулятор.

При этом наблюдаемая населением инфляция в сентябре снизилась впервые с февраля 2021 года. Ее медианная оценка составила 15,6% (-0,9 п.п. к августу). Оценки ожидаемой и наблюдаемой инфляции снизились у респондентов как со сбережениями, так и без сбережений, уточнили в ЦБ. "Снижение оценок наблюдаемой и ожидаемой инфляции в сентябре во многом было связано с замедлением роста цен на многие часто покупаемые населением товары. Так, на фоне сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию, продолжилось уменьшение количества респондентов, называвших фрукты и овощи среди наиболее подорожавших товаров. Также респонденты стали реже отмечать в числе наиболее подорожавших товаров растительное масло, сахар, яйца, лекарства и строительные материалы. Замедление роста цен на эти товары фиксировалось Росстатом в августе текущего года", - подчеркивают авторы документа.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет замедляться в четвертом квартале 2021 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.