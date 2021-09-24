"Новатэк" будет оказывать всю необходимую поддержку Марку Джитвэю по его делу в США

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" намерен оказывать всю необходимую поддержу зампредседателю правления Марку Джитвэю, который был арестован в США по обвинению в сокрытии активов в целях уклонения от налогов. При этом компания не имеет отношения к процессу и не обладает деталями разбирательства, сообщили журналистам в компании.

"Насколько нам известно из сообщений правоохранительных органов США, в настоящее время Марк Джитвэй находится в процессе судебного разбирательства в США в отношении предполагаемой неуплаты персональных налогов. Компания не имеет отношения к процессу и не обладает деталями разбирательства. "Новатэк" следит за развитием ситуации и будет оказывать всю необходимую поддержку", - говорится в сообщении.

Также в компании добавили, что Марк Джитвэй не принимал участия в финансовой деятельности компании, включая привлечение финансирования. Его арест не затрагивает финансовую деятельность "Новатэка".

"В 2014 году Марк Джитвэй ушел из совета директоров "Новатэка", покинул должность главного финансового директора компании и, согласно внутреннему приказу "Новатэка", в дальнейшем не принимал участия в финансовой деятельности компании, включая привлечение финансирования", - отметили в "Новатэке".