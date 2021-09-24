Дагестан и КБР сформировали перечень проектов экономического развития до 2030 года

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Власти республик Дагестан и Кабардино-Балкария сформировали перечень приоритетных проектов до 2030 года с инвестициями на 900 млрд рублей, будет создано более 90 тысяч рабочих мест, говорится в сообщении кабмина по итогам совещания с вице-премьером Александром Новаком по разработке моделей экономического развития регионов Северо-Кавказского федерального округа.

"Участниками совещания, в частности, были рассмотрены приоритетные проекты Республики Дагестан и Кабардино-Балкарской Республики для включения в модели экономического развития. Для решения этих вопросов республиками сформирован перечень приоритетных проектов до 2030 года на общую сумму инвестиций почти 900 млрд рублей и более 90 тыс. новых рабочих мест в сфере туризма, инфраструктуры, АПК, жилищного строительства и энергетики", - говорится в сообщении.

Новак подчеркнул, что необходимо продолжать поиск и анализ важных для регионального развития проектов. "Напомню, что их важность определяется прежде всего влиянием на качественные показатели жизни населения в регионах СКФО, на экономику и развитие бизнес-климата в субъектах. Со стороны правительства мы продолжим оказывать поддержку каждому из регионов, который принимает активное участие в формировании собственных моделей развития и ставит перед собой амбициозные цели по повышению уровня социально-экономического развития", - приводятся его слова на сайте правительства РФ.

По итогам совещания вице-премьер поручил доработать приоритетные проекты экономического развития республик совместно с профильными ведомствами.