Киев хотел бы заключить контракт на транзит газа немедленно

КИЕВ 24 сентября. /ТАСС/. Украина хотела бы заключить контракт на транзит газа через ее территорию немедленно, не дожидаясь 2024 года, когда завершается действующий контракт с "Газпромом". Об этом заявил в пятницу генеральный директор компании "Оператор ГТС Украина" Сергей Макогон во время круглого стола, организованного американским аналитическим центром Atlantic Council ("Атлантический Совет") по видеосвязи.

"Мы настаиваем на том, чтобы контракт на транзит газа должен быть подписан немедленно, не дожидаясь конца 2024 года", - сказал он. По словам Макагона, это будет гарантией того, что транзит через Украину сохранится.