Суд в США постановил отпустить под залог зампреда правления "Новатэка" Марка Джитвэя

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марк Энтони Джитвэй освобожден под залог. Об этом говорится в материалах, поступивших в пятницу в электронную базу окружного суда США по Среднему округу штата Флорида.

Ранее Министерство юстиции США просило установить сумму залога в $80 млн для арестованного во Флориде Джитвэя. В материалах суда подчеркивается, что этот запрос одобрен. Следующее заседание суда намечено на 30 сентября.

Сам Джитвэй не признал вину в неуплате налогов на сумму $93 млн.

В материалах подчеркивается, что Джитвэй в минувший четверг через своего адвоката заявил о невиновности по 15 пунктам обвинения.

Сторона обвинения не настаивает на его заключении под стражей и просит суд определить условия возможного освобождения обвиняемого.