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ЦБ перенес на 1 апреля 2022 года введение нового порядка расчета обязательных резервов

Упрощенный подход к формированию обязательных резервов снизит регуляторную нагрузку на кредитные организации

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Банк России принял решение перенести на 1 апреля 2022 года срок вступления в силу нового порядка расчета размера обязательных резервов для кредитных организаций и дату изменения обязательных резервных требований, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Срок вступления в силу положения Банка России от 11.01.2021 № 753-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" перенесен с 1 октября 2021 года на 1 апреля 2022 года", - отмечается в сообщении.

Также Банк России принял решение перенести на 1 апреля 2022 года дату изменения обязательных резервных требований, которые связаны с изданием положения.

В июне сообщалось, что Банк России с октября текущего года планирует начать применять упрощенный подход к формированию обязательных резервов, который снизит регуляторную нагрузку на кредитные организации. Новый подход, в том числе предполагает отмену специализированных проверок выполнения обязательных резервных требований.

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