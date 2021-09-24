ЦБ перенес на 1 апреля 2022 года введение нового порядка расчета обязательных резервов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Банк России принял решение перенести на 1 апреля 2022 года срок вступления в силу нового порядка расчета размера обязательных резервов для кредитных организаций и дату изменения обязательных резервных требований, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Срок вступления в силу положения Банка России от 11.01.2021 № 753-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" перенесен с 1 октября 2021 года на 1 апреля 2022 года", - отмечается в сообщении.

Также Банк России принял решение перенести на 1 апреля 2022 года дату изменения обязательных резервных требований, которые связаны с изданием положения.

В июне сообщалось, что Банк России с октября текущего года планирует начать применять упрощенный подход к формированию обязательных резервов, который снизит регуляторную нагрузку на кредитные организации. Новый подход, в том числе предполагает отмену специализированных проверок выполнения обязательных резервных требований.