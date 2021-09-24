Минниханов заявил, что "Сибур" выполнит обязательства "Таифа" после объединения

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. "Сибур" продолжит реализовывать инвестиционные и социальные обязательства "Таифа" после сделки по объединению компаний. Об этом журналистам заявил президент республики Рустам Минниханов.

"Для нас, для республики, очень важно, чтобы нефтехимия нашей республики развивалась", - сказал Минниханов по итогам подписания соглашения о сотрудничестве между "Сибуром" и правительством Татарстана.

Также в пятницу было заключено соглашение об окончательных условиях создания объединенной компании между "Сибуром" и "Таифом".

Глава республики подчеркнул, что принятые программы и инвестиционные обязательства структур "Таифа" должны быть реализованы в рамках объединенной компании. "Все обязательства, которые по нашей программе развития нефтегазохимического комплекса были, - ["Сибур"] полностью их принял", - сказал Минниханов, отметив, что эта компания намерена, помимо уже существующих обязательств, "привнести много другого" по части обязательств и программ. "Это нам тоже импонирует", - сказал глава республики.

По его словам, в соглашении описано и сохранение участия компании в социальных проектах, в том числе в поддержке детского и профессионального спорта.

"Я официально заявляю, что данная сделка принесет и для республики, и для жителей республики, и для компаний пользу. И для "Сибура". Потому что такая компания будет стоить совершенно по-другому. Эта компания может реализовывать большие проекты, потому что она в пятерке мировых компаний. Интересы сошлись", - сказал Минниханов.

О сделке

"Сибур" и "Таиф" ранее подписали соглашение об объединении нефтегазохимических бизнесов, для этого на базе "Сибур холдинга" будет создана компания, в которой действующие акционеры "Таиф" получат 15% взамен на передачу контрольного пакета акций группы. При этом объединенная компания войдет в топ-5 мировых лидеров по производству полиолефинов и каучуков.

Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство "Сибура" о покупке 100% голосующих акций нефтехимического холдинга "Таиф".

О компаниях

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в более чем 90 странах мира.

"Таиф" - головная компания крупнейшей непубличной группы РФ. Группа ведет свою деятельность во многих направлениях, ключевыми из которых являются нефтегазопереработка, химия и нефтехимия, энергетика, инвестиционная сфера деятельности. По итогам 2020 года доля группы в общем объеме производства в РФ составила: по каучукам - 64%, по пластикам - 28%.