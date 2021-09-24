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"Магнит" с 2022 года начнет производить и продавать пиво в гипермаркетах

Объем инвестиций в проект пока не раскрывается

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Ретейлер "Магнит" с 2022 года запустит проект по организации минизаводов по производству пива в гипермаркетах "Магнит Экстра". Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы компании.

"Ретейлер "Магнит" в начале 2022 года начнет пилот по созданию мини-пивзаводов в гипермаркетах "Магнит Экстра", - сказал представитель компании. Объем инвестиций в проект пока не раскрывается, добавил он.

В гипермаркете, по его словам, будет выделено пространство для производства крафтового пива. Здесь же оно будет фасоваться в ПЭТ-бутылки и реализовываться в магазине. Для начала проект протестируют на самых крупных магазинах сети, отметил представитель ретейлера.

О компании

"Магнит" - крупнейший российский ретейлер по числу магазинов. На 30 июня 2021 года сеть ретейлера насчитывала 22 тыс. 344 магазина: 15 тыс. 348 магазинов у дома, 469 супермаркетов "Магнит Семейный" и 6 тыс. 527 магазинов дрогери, расположенных в 3 тыс. 802 населенных пунктах РФ.

Выручка ретейлера "Магнит" по итогам апреля - июня 2021 года увеличилась по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 9,6% в годовом сопоставлении, до 424,3 млрд рублей, чистая прибыль упала за отчетный период на 6%, до 12 млрд рублей.

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