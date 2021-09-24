Бурение скважины для разведки запасов нефти в Ингушетии включат в госзаказ

МАГАС, 24 сентября. /ТАСС/. Бурение параметрической скважины Цорлоевская №1 для разведки крупных скоплений углеводородов на территории Ингушетии планируется включить в перечень госзаказа Роснедр на 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам встречи и. о. первого зампредседателя правительства региона Магомеда Евлоева с врио руководителя Евгением Петровым

"Стороны обсудили вопрос включения в актуализированный перечень государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2022 год объекта "Бурение параметрической скважины Цорлоевская №1 глубиной 7 200 м", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе правительства республики, в настоящее время промышленные запасы открытых ранее месторождений нефти в регионе выработаны практически на 94%.

"Перспективы обнаружения крупных скоплений углеводородов на территории нашей республики связаны с глубокими горизонтами. Объектом исследований является подсолевая часть верхнеюрского комплекса пород, где предполагается вскрытие подсолевых юрских отложений. Прогнозные ресурсы этих отложений по результатам бурения могут составить по разным оценкам от 300 до 700 млн тонн углеводородного сырья. Реализация этой задачи возможна за счет бурения в Ингушетии параметрической скважины Цорлоевская №1, расположенной на южном склоне Сунженского хребта", - пояснили в правительстве.

В пресс-службе уточнили, что в ходе встречи с руководством Роснедр также были рассмотрены другие вопросы, в том числе проблемы ликвидации экологически опасных сероводородсодержащих скважин нераспределенного фонда недр Даттыхского месторождения.

Промышленная добыча нефти в Ингушетии была начата в 1933 году в Малгобекском районе, к 1941 году объемы добычи составляли 1,3 млн тонн. По данным правительства региона, в период с 1995 по 2020 годы, уровень добычи нефти в регионе резко упал и составлял от 188 тыс. тонн до 45 тыс. тонн в разные годы.