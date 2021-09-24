Индексы РТС и Мосбиржи в пятницу снизились на 0,32-0,34%

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций под конец торговой недели преимущественно демонстрировал умеренную нисходящую коррекцию. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,34%, до 4 038,23 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,32%, до 1 747,56 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 18:45 мск не показал выраженной динамики и торгуется на уровне 72,84 рубля, евро снизился на 0,19%, до 85,31 рубля.

Снижению активности покупателей на рынке способствовали затухающий общерыночный оптимизм и фактор пятницы, считает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Несмотря на некоторое улучшение новостного фона вокруг угрозы банкротства крупнейшего китайского застройщика Evergrande, эта ситуация продолжает нервировать рынки. Кроме того, выходящие статистические маркеры экономической активности указывают на то, что восстановление замедляется сильнее ожиданий. Впрочем, слабые цифры статистики - повод для ФРС и ЕЦБ не спешить с ужесточением монетарной политики", - пояснил эксперт.

Тем временем сокращение нефтедобычи в США из-за последствий ураганов над Мексиканским заливом поддерживает котировки нефти в зоне двухлетних максимумов. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день прибавил около 0,67% и торгуется в районе $77,7 за баррель.

Рынок акций

Акции "Распадской" (+1,43%) играют сегодня "защитную" роль. "Акционеры "Распадской" на внеочередном собрании 23 сентября одобрили выплату дивидендов по результатам I полугодия 2021 года в размере 23 рубля на акцию. Это эквивалентно высокой для рынка акций РФ полугодовой доходности в 6%", - отметил аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Акции "Аэрофлота" повысились на 0,9% после выхода данных о росте пассажиропотока. Акции "Нижнекамскнефтехима" (-5,94%), в последние недели неоднократно становившиеся лидерами рынка по показателям позитивной динамики, сегодня сравнительно активно снижаются. "Возможно, идет фиксация прибыли на факте ожидавшегося на рынке события. "Сибур" и "Таиф" приступили к завершению сделки по объединению, подписав соглашение об окончательных условиях создания общей компании на базе "Сибур холдинга". Стороны решили досрочно приступить ко второму этапу договоренностей и реализовать опцион на полную консолидацию акций группы "Таиф". На завершение всех процедур по закрытию сделки потребуется несколько дней", - также пояснил Осин.

Прогноз на понедельник

В начале будущей недели при позитивной общерыночной конъюнктуре эксперты не исключают тестирования новых исторических вершин по индексу Мосбиржи. Однако убедительных драйверов для того, чтобы там закрепиться, пока что не просматривается, считает Александр Бахтин.

"На настрой инвесторов может оказывать влияние экономическая статистика. Так, в понедельник отметим данные по объемам прибыли в промышленности Китая и по базовым заказам на товары длительного пользования в США за август", - рассказал аналитик.

Согласно ожиданиям "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи в понедельник может торговаться в пределах 3985-4085 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару 72,5-73,5 рубля.

Целевые диапазоны закрытия первого торгового дня следующей пятидневки "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3975-4065 пунктов, а также 72,60-73,15 рубля и 85,05-85,70 рубля за доллар США и евро соответственно.