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Концессионер в Удмуртии впервые за три года повысил стоимость проезда по мосту через Каму

Стоимость проезда по мосту через реку Буй составит 190 рублей

ТАСС, 24 сентября. Тарифы на проезд по платным мостам для личного легкового транспорта через реки Каму и Буй в Удмуртии были повышены впервые за три года. Стоимость проезда увеличится на 7% с ноября 2021 года, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ООО "Региональная инвестиционная компания" (РИК), которая является оператором мостовых переходов.

"Тариф - 270 рублей за проезд легковых автомобилей через Камский мост - не изменялся с 2019 года. В ноябре 2021 года запланировано изменение стоимости проезда. За проезд транспортных средств первой тарифной группы по Камскому мосту необходимо будет заплатить 290 рублей", - говорится в распространенном сообщении.

Стоимость проезда по мосту через реку Буй составит 190 рублей, рост составляет 5,5%. Отмечается, что предельный размер тарифа, установленный правительством Удмуртской республики, составляет 380 рублей для моста через Каму и 209 рублей - через реку Буй.

 

История проекта

 

В октябре 2013 года правительство Удмуртской Республики, ООО "Региональная инвестиционная компания" (РИК) и банк ВТБ заключили концессионное соглашение о строительстве мостов и подходов к ним. Общая стоимость проекта тогда составляла 14 млрд рублей, из которых 1,3 млрд рублей - средства регионального бюджета, 2,5 млрд рублей выделил Инвестиционный фонд РФ, еще 5 млрд рублей - банк ВТБ на 15 лет. Остальные средства должен был привлечь концессионер.

Общая протяженность мостового перехода через Каму составляет 10 км, через Буй - 5 км. Благодаря этим мостам дорога от Екатеринбурга до Москвы сократилась примерно на 200 км. Концессионер должен эксплуатировать мосты по окончании строительства в течение 49 лет. Рабочее движение по мостам открылось в 2016 году, плату за проезд начали взимать в 2017 году.

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