Концессионер в Удмуртии впервые за три года повысил стоимость проезда по мосту через Каму

ТАСС, 24 сентября. Тарифы на проезд по платным мостам для личного легкового транспорта через реки Каму и Буй в Удмуртии были повышены впервые за три года. Стоимость проезда увеличится на 7% с ноября 2021 года, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ООО "Региональная инвестиционная компания" (РИК), которая является оператором мостовых переходов.

"Тариф - 270 рублей за проезд легковых автомобилей через Камский мост - не изменялся с 2019 года. В ноябре 2021 года запланировано изменение стоимости проезда. За проезд транспортных средств первой тарифной группы по Камскому мосту необходимо будет заплатить 290 рублей", - говорится в распространенном сообщении.

Стоимость проезда по мосту через реку Буй составит 190 рублей, рост составляет 5,5%. Отмечается, что предельный размер тарифа, установленный правительством Удмуртской республики, составляет 380 рублей для моста через Каму и 209 рублей - через реку Буй.

История проекта

В октябре 2013 года правительство Удмуртской Республики, ООО "Региональная инвестиционная компания" (РИК) и банк ВТБ заключили концессионное соглашение о строительстве мостов и подходов к ним. Общая стоимость проекта тогда составляла 14 млрд рублей, из которых 1,3 млрд рублей - средства регионального бюджета, 2,5 млрд рублей выделил Инвестиционный фонд РФ, еще 5 млрд рублей - банк ВТБ на 15 лет. Остальные средства должен был привлечь концессионер.

Общая протяженность мостового перехода через Каму составляет 10 км, через Буй - 5 км. Благодаря этим мостам дорога от Екатеринбурга до Москвы сократилась примерно на 200 км. Концессионер должен эксплуатировать мосты по окончании строительства в течение 49 лет. Рабочее движение по мостам открылось в 2016 году, плату за проезд начали взимать в 2017 году.