Абрамченко призвала ужесточить ответственность компаний по закону для недопущения аварий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Ответственность компаний нужно ужесточить на законодательном уровне, чтобы предотвращать аварии, подобные инцидентам с разливом нефти и нефтепродуктов в Новороссийске и Норильске. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в пятницу в Петербурге.

"Если бы было достаточно норм законодательства, таких бы аварий не происходило. Значит, что-то необходимо поменять, чтобы ответственность была выше и жестче либо регламентные сроки проведения соответствующих ремонтных работ были четко прописаны в законодательстве. Потому что то, что делать с последствиями, у нас прописано, а как предотвращать, очевидно, не очень хорошо", - сказала вице-премьер, отвечая на вопрос ТАСС.

Она отметила, что аварии, подобные разливу нефтепродуктов в акватории Черного моря в Новороссийске, показывают, что компании уделяют ненадлежащее внимание безопасности инфраструктуры. "То же самое было в Норильске, когда причиной, по сути, явилось банальное несоблюдение правил ремонта и технического обслуживания соответствующей инфраструктуры хранения нефтепродуктов", - сказала Абрамченко.

Ранее сообщалось, что вице-премьер поручила до 6 сентября ряду министерств и ведомств проанализировать действующие нормативно-правовые акты в сфере безопасности эксплуатации морских терминалов при перевалке опасных грузов. Абрамченко также поручила при необходимости подготовить предложения по совершенствованию действующего законодательства в части предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды.