Абрамченко: объем субсидий на доставку рыбы с Дальнего Востока дойдет до 400 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство приняло решение выделить до 400 млн рублей на субсидирование железнодорожных тарифов для перевозки рыбы с Дальнего Востока в центральные регионы России. Это позволит освободить холодильные мощности для нового улова, сообщила журналистам в пятницу вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Нам необходимо было срочно принимать решение, каким образом освободить холодильные мощности Дальнего Востока под путину, которая должна состояться вот-вот, чтобы новая рыбная продукция, которая вылавливается в результате путины, попадала в эти холодильные мощности. Правительством принято решение, что мы будем субсидировать железнодорожный тариф для доставки рыбной продукции с Дальнего Востока в центральную часть страны. До 400 млн рублей договорились выделять на эти цели", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что в настоящее время холодильных мощностей Дальнего Востока недостаточно. Проблема была выявлена с наступлением пандемии коронавируса: изменение логистических цепочек и другие факторы привели к затариванию мощностей.