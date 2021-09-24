United Airlines оштрафовали на $1,9 млн

ТАСС, 24 сентября. Министерство транспорта США в пятницу оштрафовало американскую авиакомпанию United Airlines на $1,9 млн за долгое нахождение самолетов на летном поле, что является нарушением федерального закона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Минтранс США сегодня оштрафовал United Airlines на $1,9 млн за нарушение федеральных законов и правил, которое запрещает самолетам длительное время находиться на летном поле", - говорится в сообщении.

По информации Минтранса, расследование показало, что авиакомпания с декабря 2015 года по февраль 2021 год позволила самолетам, выполнявшим 20 внутренних и пять международных рейсов, оставаться на летном поле на долгий период без высадки пассажиров.

Как отметили в пресс-службе, правило о запрете задержки на летном поле в аэропортах США гласит, что "самолетам с 30 и более пассажирскими местами на борту запрещается находиться на летном поле дольше трех часов, если это внутренний рейс, и более четырех часов, если международный, без предоставления пассажирам возможности покинуть борт.