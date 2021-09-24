Глава Минфина США заявила коллеге из Франции о важности компромисса по цифровому налогу

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу в телефонном разговоре с французским коллегой Брюно Ле Мэром отметила важность поиска компромисса в вопросе об отмене цифрового налога. Об этом говорится в заявлении Минфина США.

Как следует из документа, Йеллен "выразила неизменную поддержку предпринимаемым усилиям по совершенствованию мировой системы налогообложения". Она "подчеркнула важность достижения компромисса относительно отмены налогов на услуги в цифровой сфере".

Глава Минфина США выразила Ле Мэру признательность "за приверженность попыткам реформировать мировую налоговую систему таким образом, чтобы она отвечала потребностям современной глобальной экономики". Она также подчеркнула необходимость "сотрудничества между США, Францией и другими странами Группы двадцати с целью расширения поддержки стран с низким уровнем дохода для избежания дальнейшего расхождения в восстановлении мировой экономики".

Ранее введение рядом стран налога на работу цифровых корпораций вызвало недовольство американских властей. Многие такие компании базируются в США.