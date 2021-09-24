{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Минфина США заявила коллеге из Франции о важности компромисса по цифровому налогу

Введение некоторыми странами налога на работу цифровых корпораций ранее вызвало недовольство американских властей, так как многие такие компании базируются в США

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу в телефонном разговоре с французским коллегой Брюно Ле Мэром отметила важность поиска компромисса в вопросе об отмене цифрового налога. Об этом говорится в заявлении Минфина США.

Как следует из документа, Йеллен "выразила неизменную поддержку предпринимаемым усилиям по совершенствованию мировой системы налогообложения". Она "подчеркнула важность достижения компромисса относительно отмены налогов на услуги в цифровой сфере".

Глава Минфина США выразила Ле Мэру признательность "за приверженность попыткам реформировать мировую налоговую систему таким образом, чтобы она отвечала потребностям современной глобальной экономики". Она также подчеркнула необходимость "сотрудничества между США, Францией и другими странами Группы двадцати с целью расширения поддержки стран с низким уровнем дохода для избежания дальнейшего расхождения в восстановлении мировой экономики".

Ранее введение рядом стран налога на работу цифровых корпораций вызвало недовольство американских властей. Многие такие компании базируются в США.

Теги
СШАФранция
Маск: новые заводы по производству полупроводников устранят дефицит чипов в 2022 году
Мировая нехватка микросхем ударила по автомобильной промышленности
Читать полностью