Times: британская сеть заправок ввела лимит на покупку бензина из-за ажиотажного спроса

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Британская компания EG Group, владеющая почти 400 АЗС на территории Соединенного Королевства, вводит ограничения на покупку бензина на своих заправках. О решении компании, вызванном ажиотажным спросом на бензин в Великобритании, сообщил в пятницу вечером на своей странице в Twitter политический обозреватель газеты The Times Стивен Суинфорд.

По сведениям издания, в компании объясняют это решение "беспрецедентным спросом", из-за чего вводят лимит £30 (около 3 тыс. рублей), которые один клиент может потратить на приобретение топлива. Лимит не будет касаться водителей грузовиков и машин экстренных служб.

На работе АЗС в Великобритании сказывается возникшая в стране острая нехватка водителей большегрузных автомобилей, в том числе бензовозов. Топливо не поставляется на все бензоколонки своевременно, из-за чего британская нефтяная корпорация BP в четверг закрыла ряд заправочных станций в Великобритании. Эта новость вызвала ажиотажный спрос на бензин среди автовладельцев, которые в пятницу выстраивались в длинные очереди за топливом на АЗС по всей стране. На многих британских заправках в течение дня закончились некоторые вида топлива.

Выступая в пятницу утром в эфире телеканала Sky News, глава британского Минтранса Грант Шэппс заявил, что в стране "более чем достаточно бензина", но признал наличие проблем с доставкой топлива и других товаров в пункты продажи. По словам Шэппса, правительство рассматривает возможность привлечь в страну иностранных водителей, но их нехватка наблюдается сейчас по всей Европе. Он также не исключил, что в случае необходимости на работу в качестве водителей грузовиков могут быть временно привлечены британские военнослужащие. О такой возможности британские СМИ говорят уже несколько месяцев, но правительство пока не обращалось к командованию ВС страны с соответствующим запросом.