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Маск: новые заводы по производству полупроводников устранят дефицит чипов в 2022 году

Мировая нехватка микросхем ударила по автомобильной промышленности

РИМ, 24 сентября. /ТАСС/. Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что новые заводы по производству полупроводников смогут в 2022 году покрыть глобальную нехватку микросхем, которая ударила по автомобильной промышленности в связи с пандемией. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters.

"Думаю, в краткосрочной перспективе [будет преодолен кризис нехватки микросхем]. Строится множество заводов по производству микросхем. Я думаю, что к следующему году у нас будут хорошие возможности для поставки чипов", - сказал предприниматель, выступая по видеосвязи на конференции Italian Tech Week.

Целый ряд компаний во всем мире сталкивается с глобальным дефицитом микропроцессоров, из-за которого они вынуждены приостанавливать или сокращать производство. Дефицит, возникший в прошлом году, связан с резко возросшим в условиях пандемии спросом на бытовую электронику, а также с увеличением спроса на автомобили.

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СШАМаск, Илон
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