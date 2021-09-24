Минтранс предлагает оснастить легковые такси устройствами контроля за усталостью

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ предлагает оснастить легковые такси устройствами контроля за вниманием и усталостью водителя. Об этом говорится в проекте федерального закона, размещенного на портале проектов нормативно-правовых актов.

Как следует из подготовленного министерством проекта закона "О такси", легковые такси должны быть оснащены устройствами контроля за вниманием и усталостью (сонливостью) водителя с обязательной сертификацией. Порядок применения и обслуживания такого устройства должны быть установлены правительством РФ. Предполагается, что требование вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

Также законопроектом предусматривается, что регионы могут установить дополнительные требования к экологическому классу транспортного средства, используемого в качестве такси.

Кроме того, автомобили такси должны будут оформляться в цветографической схеме из квадратов контрастных цветов, расположенных в шахматном порядке, а также иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета, соответствующий нацстандартам. При этом цветовая гамма кузова должна соответствовать требованиям соответствующего субъекта РФ (за исключением автомобилей, которые начнут работу до вступления закона в силу). Также такси не должны будут иметь на внешней поверхности кузова информации о начальном или конечном пункте перевозки и стоимости такой перевозки, но при этом либо водитель должен предоставлять пассажиру информацию о действующих тарифах, либо субъект РФ может потребовать размещения в салоне QR-кода, ведущего на сайт с данной информацией.

Большую часть положений законопроекта предлагается ввести в действие с 1 сентября 2022 года. Однако часть требований к отсутствию нарушений ПДД у водителей, ответственности перевозчиков и служб заказа такси, а также к региональным органам контроля предлагается ввести в действие с 1 марта 2023 года.

Попытки принять новое законодательство в сфере регулирования деятельности такси предпринимаются с декабря 2018 года. Однако дальше первого чтения в Госдуме законопроекты не проходили, как правило, против различных версий поправок выступали крупнейшие российские агрегаторы такси.