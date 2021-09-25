Минтранс может обязать самозанятых водителей такси заключать договоры с агрегаторами

"Физическое лицо вправе осуществлять деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси при условии заключения <…> договора со службой заказа легкового такси, которая осуществляет деятельность <...> с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет", - говорится в тексте проекта. Уточняется, что физическими лицами в данном случае являются самозанятые граждане.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, еще одним условием является прохождение физическим лицом предрейсовых и послерейсовых медосмотров и проведение предрейсового или предсменного контроля технического состояния автомобиля. Однако в тексте законопроекта требования о посменных медосмотрах отнесены к юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Самозанятые, в свою очередь, должны проходить регулярные обязательные медосмотры и совершенствовать навыки первой помощи. Помимо этого, из документа следует, что в случае, если у водителя отсутствует разрешение на перевозку, ответственность за причиненный пассажиру вред в процессе перевозки будет нести сервис заказа такси.

В Минтрансе отметили, что в настоящее время большое количество компаний, заключая с физлицами договоры аренды машин, на которые получены разрешения на осуществление перевозок, "фактически предоставляют за плату право осуществления перевозок легковыми такси и не несут ответственности за предоставляемые в аренду транспортные средства" и за арендаторов-водителей. "Для ликвидации данного правового пробела законопроектом предусмотрены существенные условия договора об осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а именно договора, в соответствии с которым физическое лицо - самозанятый вправе получить во владение легковое такси", - заявили в министерстве.

Большую часть положений законопроекта предлагается ввести в действие с 1 сентября 2022 года, часть требований - с 1 марта 2023 года.

Попытки принять новое законодательство в сфере регулирования деятельности такси предпринимаются с декабря 2018 года. Однако дальше первого чтения в Госдуме законопроекты не проходили. Как правило, против различных версий поправок выступали крупнейшие российские агрегаторы такси.