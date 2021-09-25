Исследование: онлайн-продажи безрецептурных лекарств выросли в России на 18%

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Спрос на безрецептурные лекарства в РФ в сентябре вырос на 18% после того, как появилась возможность покупать их на маркетплейсах с доставкой, говорится в распространенном в субботу сообщении платежного сервиса "ЮMoney".

Ранее ТАСС сообщал, что с 1 сентября вступил в силу новый порядок онлайн-продажи безрецептурных лекарственных препаратов, согласно которому несетевые аптеки могут вести дистанционную торговлю лекарствами, а покупать препараты можно на маркетплейсах.

"С 1 по 23 сентября 2021 года заметно вырос спрос на лекарственные средства по сравнению с аналогичным периодом месяцем ранее. Рост оборотов интернет-магазинов, принимающих оплату с помощью "ЮKassa", и количества покупок составил 17% и 18% соответственно", - говорится в сообщении.

Плательщиков стало на 13% больше, а интернет-магазинов - на 4%. Средний чек практически не изменился и составил 3 150 рублей. По сравнению с сентябрем прошлого года обороты интернет-магазинов, продающих медикаменты, выросли на 84%, а количество покупок - на 129%. Число плательщиков увеличилось на 58%, а количество интернет-магазинов - на 13%. Средний чек снизился на 20%, до 3 150 рублей, добавляется в материале.

С 1 по 23 сентября 2021 года медикаменты чаще всего оплачивали банковскими картами - 74%. Относительно аналогичного периода прошлого года этим методом оплаты стали пользоваться на 8% реже. Вторые по популярности - Pay-платежи, которые выросли на 7%, с 7% до 14% оплаченных покупок. На третьем месте - выставление счетов через социальные сети: показатель составил 12%, что на 3% больше прошлогоднего, заключается в тексте.

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