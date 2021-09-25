В сельском зоопарке под Омском к 2026 году пройдет полная реконструкция

ОМСК, 25 сентября. /ТАСС/. Единственный в России сельский зоопарк, который находится в поселке Большеречье в 200 км от Омска, проведет к 2026 году полную реконструкцию, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального министерства культуры. Это позволит культурному учреждению выйти на уровень одного из лучших зоопарков страны.

"Полную модернизацию зоопарка планируется завершить к 2026 году. Целью реконструкции является достижение уровня одного из лучших зоопарков России, создание всесезонных качественных экспозиций, применение стандартов и лучших практик содержания животных Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) и Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА)", - рассказали в Минкультуры региона.

На первом этапе, который уже реализуется, будут построены новые вольеры для копытных животных площадью до 1 200 кв. м, рысей площадью до 150 кв. м и белого медведя. Эти объекты планируется сдать в конце этого - первой половине следующего года. Краснокнижные дальневосточные гепарды получат новый вольер к концу следующего года. В 2022 году появятся просторные вольеры для хищных птиц, стационарные павильоны для журавлей, цаплей, аистов и павлинов. Экзотические птицы получат новый теплый павильон с летними прогулочными вольерами. На следующий год также запланировано начало строительства вольеров для лис и волков.

Реализация более масштабных проектов отложена на 2023-2025 годы. Они включают в себя создание новых условий обитания для теплолюбивых кошачьих - львов и пум, реконструкцию и возведение новых вольеров для медведей. "Тогда же планируется строительство нового двухэтажного здания "Экзотариум" с летними вольерами для кенгуру, сурикатов и черепах и реконструкция здания бегемотника", - отметили в министерстве.

По словам директора зоопарка Юлии Сырецкой, при строительстве вольеров особое внимание будет уделяться тому, чтобы максимально воссоздать природную среду обитания животных. Предпочтение будет отдаваться природному грунту, где это будет возможно, будут сохранены деревья. "У животных должны быть условия, при которых им комфортно и хорошо. Тогда и посетители выходят из зоопарка с совсем другими ощущениями", - сказала она ТАСС.

Она добавила, не уточняя подробностей, что будут также созданы привлекательные условия для посетителей. "У нас и так есть преимущество: наш зоопарк расположен в очень живописном месте - леса, зелень, чистый воздух, никаких многоэтажек, - считает директор учреждения. - Поможет нам и то, что сейчас на площади перед зоопарком по нацпроекту проводится благоустройство".

О зоопарке

Большереченский зоопарк располагается в Омской области, в живописной пойме речки Большая, неподалеку от места ее впадения в Иртыш. В нем содержатся более 200 видов и более 2 тыс. экземпляров животных со всего мира, из них 63 вида занесены в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ.