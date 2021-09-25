Около половины российских компаний сократили расходы на фоне пандемии

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Около половины российских крупных и средних компаний сократили свои расходы для преодоления экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции, показало исследование Райффайзенбанка и аналитического агентства B2B International среди более чем 200 российских компаний с объемом годовой выручки более 538 млн рублей (текст есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам исследования, для смягчения последствий пандемии расходы сократили 51% компаний. Также среди популярных мер оказались использование программ господдержки (почти 40% компаний), банковских гарантий (33%), реструктуризация долгов (30%) и временное закрытие офисов (25%). Кроме того, компании меняли бизнес-модель, диверсифицируя каналы продаж, сокращали штат сотрудников, совершали сделки M&A для сокращения расходов.

"Пандемия коронавируса изменила планы компаний. Обладая глубокой экспертизой в финансировании компаний из разных отраслей, команда Райффайзенбанка консультировала клиентов и обеспечивала открытый диалог в условиях неопределенности. Часть предприятий воспользовалась программами поддержки от государства, в которых мы активно участвуем. Некоторые поменяли бизнес-процессы, чтобы подстроиться под новую реальность. Безусловно, многие поставили на паузу некоторые проекты, чтобы сберечь подушку безопасности. Сейчас мы видим, что активность бизнеса восстановилась, компании снова инвестируют в развитие", - прокомментировал ситуацию через пресс-службу банка руководитель управления по работе с крупными компаниями и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка Дмитрий Средин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия за время пандемии коронавируса направила на меры поддержки граждан и экономики порядка 3 трлн рублей, что составляет более 4,5% ВВП страны.