{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Поступления в бюджет от приватизации в 2024 году не предусмотрены

Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, в 2022 году объем таких поступлений составит 3,9 млрд рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Масштабной приватизации в России в ближайшие три года не планируется, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

В документе указано, что в 2024 году поступления в бюджет от приватизации не планируются вообще, а в следующем объем таких поступлений составит 3,9 млрд рублей.

"Объем поступлений в федеральный бюджет средств от приватизации федерального имущества в 2022 году составит 3 923,4 млн рублей, 2023 году - 871,9 млн рублей, в 2024 году указанные поступления не планируются", - говорится в документе.

Во вторник глава Минфина Антон Силуанов также говорил журналистам, что крупных сделок по продаже государственного имущества в России в ближайшее время не планируется.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Около половины российских компаний сократили расходы на фоне пандемии
Согласно исследованию Райффайзенбанка и агентства B2B International, некоторые поменяли бизнес-процессы, чтобы подстроиться под новую реальность
Читать полностью