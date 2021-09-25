Поступления в бюджет от приватизации в 2024 году не предусмотрены

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Масштабной приватизации в России в ближайшие три года не планируется, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

В документе указано, что в 2024 году поступления в бюджет от приватизации не планируются вообще, а в следующем объем таких поступлений составит 3,9 млрд рублей.

"Объем поступлений в федеральный бюджет средств от приватизации федерального имущества в 2022 году составит 3 923,4 млн рублей, 2023 году - 871,9 млн рублей, в 2024 году указанные поступления не планируются", - говорится в документе.

Во вторник глава Минфина Антон Силуанов также говорил журналистам, что крупных сделок по продаже государственного имущества в России в ближайшее время не планируется.