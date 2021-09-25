Новгород войдет в турпроект Москвы и Петербурга "Два города - миллион впечатлений"

ТАСС, 25 сентября. Великий Новгород присоединится к туристической коллаборации Москвы и Санкт-Петербурга "Два города - миллион впечатлений", сообщил в субботу ТАСС губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

В этом году Москва и Петербург начали совместную программу по взаимному информированию о событиях, которые происходят в двух городах, один из слоганов проекта: "Два города - миллион впечатлений". В комитете по туризму столицы ранее рассказывали, что суть коллаборации - не выбирать Москву или Петербург, а относиться к ним как к единому целому, двум точкам одного большого маршрута.

"Есть большой совместный проект Москвы и Петербурга - "Два города - миллион впечатлений". Мы будем партнером этого проекта, так что будут еще впечатления про Новгород", - сказал Никитин.

По его словам, Новгородской области нужно "уйти от положения периферии" в туристической сфере. "Нам интересно быть частью большой московско-петербургской истории с огромным туристическим потоком между этими городами", - пояснил губернатор.

Ранее власти региона сообщили, что число туристов, посетивших Новгородскую область в первом полугодии 2021 года, увеличилось на 41% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года.