Кабмин внес в Госдуму законопроект об изменении условий премирования госслужащих

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, корректирующий условия выплаты премий федеральным гражданским служащим. Текст документа в субботу размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается "придать универсальное значение премии", выплачиваемой госслужащим. "Указанные изменения позволят рассматривать премирование не только в качестве меры поощрения за выполнение гражданскими служащими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей", - говорится в пояснительной записке.

Согласно действующей норме, премии госслужащим выплачиваются "за выполнение особо важных и сложных заданий". Новая формулировка позволяет назначать их "в том числе" за выполнение указанных заданий.

Кроме того, инициативой предлагается установить полномочия кабмина "по определению правил исчисления денежного содержания федерального гражданского служащего и порядка формирования фонда оплаты труда работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной гражданской службы".

Законопроект и подготовленных в его развитие проекты указов президента РФ исполнят за счет ассигнований федерального бюджета, полученных в результате "оптимизации структуры и сокращения численности федеральных гражданских служащих", а также перераспределения средств между выплатами на зарплаты госслужащим, и дополнительных бюджетных расходов.

В соответствии с документом совершенствование системы оплаты труда госслужащих запланировано в два этапа: с 1 января 2022 г. в отношении центральных аппаратов федеральных государственных органов и с 1 января 2023 года - в отношении территориальных органов, аппаратов федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации, представительств РФ и федеральных органов исполнительной власти за рубежом.