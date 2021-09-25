Кабмин внес в Думу законопроект о замене ставки LIBOR на специальную ставку Банка России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о замене ставки LIBOR на специальную ставку Банка России, которая применяется к кредитным организациям в случае неисполнения в установленный срок предписаний об устранении нарушений. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Сейчас ставка LIBOR используется Банком России для принятия решения о максимальном размере процентной ставки, вводимой в качестве ограничения на величину процентной ставки, которую кредитная организация определяет в договорах банковского вклада, заключаемых (пролонгируемых) в период действия ограничения.

Одной из тенденций развития регулирования на финансовых рынках является прекращение использования ставки LIBOR в качестве базовой. Законопроект предусматривает замену ставки LIBOR ставкой, рассчитываемой Банком России для целей соответствующей нормы. Предполагается, что максимальный размер процентной ставки, вводимой в качестве ограничения, не может быть меньше двух третей процентной ставки по привлеченным российскими кредитными организациями вкладам в соответствующей валюте и по сроку привлечения.

Для обеспечения единообразных подходов к применению механизма к банковским продуктам в разных валютах аналогичная замена предусмотрена в отношении ключевой ставки Банка России, которая используется при ограничении ЦБ процентной ставки кредитной организации по вкладам в рублях. Такой подход является одновременно рыночным и в достаточной степени прозрачным, что обеспечивает понятность для адресатов регулирования, говорится в пояснительной записке. "Процентные ставки в рублях, долларах США и евро будут рассчитываться Банком России ежемесячно (при наличии соответствующих операций на рынке), охватывая различные по срокам продукты: как вклады "до востребования", так и широкий диапазон срочных вкладов в разрезе сроков привлечения средств: от "до 30 дней" до "свыше трех лет", - отмечается в сопроводительных материалах к документу.

Кроме того, законопроект уточняет, что расчет ограничиваемой процентной ставки по договорам банковского вклада осуществляется, исходя из максимальной доходности по договору банковского вклада с учетом иной материальной выгоды и иных условий привлечения вклада.