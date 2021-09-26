В ГД считают, что закон о цифровом архиве позволит банкам отказаться от бумажных договоров

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Законопроект о цифровом архиве, который позволит банкам прекратить использование бумажных носителей при заключении договоров, планируется разработать в Госдуме. Об этом, как пишет в воскресенье газета " Известия ", сообщил глава комитета нижней палаты по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

"Мы хотим принять закон, по которому вся информация будет храниться на носителях. Правда, она должна дублироваться, чтобы не было рисков потерь. Не надо будет в огромных количествах закупать бумагу. Это огромная экономия, снижение издержек. А значит, и снижение, например, процентов", - приводит издание слова депутата.

По оценкам Аксакова, данное новшество поможет банкам экономить миллиарды долларов в год.

Как пояснили изданию в Банке России, законопроект будет способствовать сокращению издержек на хранение и обработку документов на бумаге, так как позволит организациям полностью перейти на электронный документооборот.

По результатам состоявшихся неделю назад выборов в Госдуму нового созыва Аксаков победил в своем одномандатном округе в Чувашии.