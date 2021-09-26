РЭО призывает приобретать косметику в простой упаковке, которая поддается переработке

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Приобретать косметику следует в простой упаковке, состоящей из одного материала, так как она лучше всего поддается переработке. Особенно внимательно стоит относиться к покупке декоративной косметики, так как ее упаковка является наиболее трудноперерабатывамой и отправляется в бак для смешанных отходов, отметили в пресс-службе публично-правовой компании "Российский экологический оператор" (РЭО).

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"Обратите внимание, сколько составляющих в упаковке для духов, так ли нужны дозаторы для шампуней и жидкого мыла? А ведь именно эти составляющие в многокомпонентной упаковке невозможно утилизировать, ведь на переработку принимаются чистые отходы. Будете ли вы отмывать дозатор, отделять от него пружинку из металла? Не думаю. Поэтому РЭО призывает приобретать косметику в наиболее простой упаковке, которую 100% можно будет сдать на переработку. В первую очередь это флаконы, в составе которых какой-то один материал (пластик, алюминий, стекло) либо два, но легко отделимых друг от друга", - приводятся в сообщении слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.

В бак для вторсырья можно выбросить простые флаконы из пластика, например от шампуня, кондиционера, геля для душа, шарикового дезодоранта, стеклянные емкости, в которых находились крем, масло, сыворотка. Кроме того, отлично поддается переработке упаковка косметических средств из алюминия и бумаги, в том числе картона.

Упаковка от муссов для укладки, лаков и других спреев для волос, пены для бритья, бритвенные станки, PET-флаконы, разрезанные и вымытые тюбики, чистые дозаторы (металлические пружины должны быть отделено от пластиковой части), тюбики из-под зубной пасты также могут быть переработаны, но пока эти предметы принимают только специализированные организации по сбору вторсырья.

Самая трудноперерабатываемая упаковка принадлежит сегменту декоративной косметики. Эта тара после использования отправляется в бак для смешанных отходов. Речь идет, в частности, о тюбиках из-под помады, флаконах от туши, подводок, о кистях, тканевых масках, упаковке от крема для рук.