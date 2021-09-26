Эксперты сообщили, что россияне в 2021 году стали меньше покупать лекарств в аптеках

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Число покупок россиян в аптеках за январь - август 2021 года сократилось на 11% в сравнении с тем же периодом годом ранее, при этом сумма чека выросла на 19%, до 1 460 рублей. Об этом говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (текст есть в распоряжении ТАСС).

"На фоне снижения числа покупок у россиян заметно вырос средний чек на здоровье. По данным банка "Русский стандарт, общее количество операций по картам снизилось с января по август 2021 года на 11% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом средний офлайн-чек, который оказался заметно ниже, чем в онлайне, вырос на 19% и составил 1 460 рублей", - отмечается в исследовании.

Вместе с тем, по данным банка, за январь - август россияне в два раза увеличили число онлайн-покупок в категории "здоровье". При этом средний онлайн-чек в этой категории снизился на 41%, до 8 193 рублей. "В современных эпидемиологических условиях актуальность трат на заботу о собственном здоровье у россиян заметно выросла. Многие стараются реже посещать общественные места, включая аптеки и поликлиники, и предпочитают им заказ доставки лекарств, вызов врачей и лаборантов для взятия анализов на дом. Растет и популярность услуг телемедицины. Судя по всему, на этом фоне у россиян заметно выросло количество онлайн-операций по оплате подобных трат", - считают авторы исследования.

Статистика банка также показала, что в среднем мужчины тратят на здоровье больше женщин - 1 519 рублей против 1 468 рублей. Однако женщины чаще мужчин оплачивают онлайн-покупки лекарств, вызов врачей и услуги больниц - на них пришлось 59% всех подобных операций за восемь месяцев 2021 года, а на мужчин - 41%. В офлайне также лидируют женщины - 55% против 45% соответственно, отмечается в исследовании.

В рамках исследования изучены все операции по картам банка "Русский стандарт" за восемь месяцев 2021 года и в аналогичном периоде 2020 года.