Зампред правления "Новатэка" Джитвэй заявил, что уладил вопрос о неуплате налогов в США

ТАСС, 26 сентября. Заместитель председателя правления "Новатэка" Марк Джитвэй сообщил, что он урегулировал вопрос о неуплате налогов в США, из-за которого он был арестован, но позже выпущен под залог. Сами обвинения он считает необоснованными, а себя невиновным, написал Джитвэй в Twitter .

"Дорогие друзья и коллеги. В четверг мне были предъявлены обвинения из-за необоснованных начислений налогов, которые я уже урегулировал с помощью добровольной программы, и я не признал себя виновным. Я продолжу активно бороться с этими обвинениями и продолжу обсуждать газовые темы в обычном режиме", - заявил он.

О деле Джитвэя

Как ранее заявили в Минюсте США, Джитвэй был арестован в штате Флорида по обвинению в сокрытии активов в целях уклонения от уплаты налогов. По версии налоговиков, в период с 2005 по 2016 год Джитвэй при помощи офшорных счетов скрывал принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги. Объем средств, которые Джитвэй скрывал от властей США, в определенный момент превышал 93 млн долларов. Счета в зарубежных банках Джитвэй в период предполагаемых махинаций оформил на тогдашнюю супругу, являвшуюся гражданкой России. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

24 сентября Джитвэй был освобожден под залог в $80 млн. Рассмотрение дела по существу начнется в ноябре текущего года.

Джитвэю по условиям освобождения запрещается покидать пределы своего жилища и иметь документы для международных поездок. Ему предписывается на постоянной основе носить электронный браслет, отслеживающий его местонахождение, а также регулярно отчитываться перед правоохранительными органами.

В "Новатэке" заявили в пятницу, что не получали никаких официальных запросов или других документов от властей США или других стран относительно Джитвэя. В настоящий момент в компании выясняют обстоятельства случившегося. Ситуация "не оказывает и не окажет воздействия на деятельность компании", заверили в "Новатэке".

Джитвэй работает в России с 1995 года, став партнером PwC Global Energy. Карьеру в "Новатэке" начал в 2003 году. В августе 2007 года избран членом правления компании, с июля 2010 года занимает должность заместителя председателя правления "Новатэка". В 2019 году Джитвэй получил российское гражданство.