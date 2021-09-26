Песков: "Газпром" полностью выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. "Газпром" полностью соблюдает взятые на себя обязательства, касающиеся поставок газа в Европу, и готов экспортировать еще больше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопросы журналиста Владимира Соловьева в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Можно ли взять газ больше у "Газпрома" и закачать [в Европу]? Можно", - отметил Песков.

"Газпром" готов. Более того, он сейчас уже все дополнительные заявки выбрал. Все выполняет полностью свои обязательства. Ни у кого нет никаких абсолютно претензий, да и не может быть. Готов ли "Газпром" дальше заключать контракты? "Газпром" заинтересован в этом", - пояснил представитель Кремля.

Песков назвал "пропагандой со знаком минус" требования из США об увеличении "Газпромом" прокачки газа через Украину.