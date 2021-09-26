Еврокомиссар заявил, что кризис в сфере энергетики в Европе продлится до конца зимы

ПАРИЖ, 26 сентября. /ТАСС/. Рост цен на электроэнергию в Европе связан как с ростом цен на газ, так и с проблемами из-за перехода на зеленую энергетику, считает еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. В эфире радио RTL в воскресенье Бретон также заметил, что его последствия могут ощущаться всю зиму.

"Я думаю, что эта ситуация с напряженностью в сфере энергетики может продлиться всю зиму. И у этого есть много причин", - констатировал Бретон.

По его словам, это связано как с кризисом из-за пандемии коронавируса, так и с закрытием нефтяных и газовых скважин, которое привело к снижению предложения на рынке энергоносителей. "У нас есть много возобновляемых источников электроэнергии, вот только я узнал, что последние шесть недель в Европе не было ветра. Было произведено гораздо меньше электроэнергии, чем ожидалось", - добавил он.

Еще одна причина, по мнению Бретона, кроется в "геополитической напряженности" и "чрезмерной зависимости некоторых стран, в частности Германии, от российского газа". "Сегодня они расплачиваются за предложение и изобилие, которые находятся на том уровне, на каком должны быть", - заявил еврокомиссар.

Ситуация с ценами на газ

Ранее в Минэкономики ФРГ заявили, что Россия в полной мере выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа, а рост цен на топливо связан с различными факторами, в том числе с развитием конъюнктуры в Азии, а также пожарами в Сибири. По словам представителя министерства, "о сознательном злоупотреблении существующими договорами неизвестно".

15 сентября стоимость газа на спотовых площадках побила исторический рекорд, а в пике достигала почти $970 за 1 тыс. кубометров, однако затем снизилась. В понедельник утром цена газа на европейских биржах вновь взлетала выше отметки в $900 за 1 тыс. кубометров. Во второй половине дня этот показатель скорректировался на фоне новостей о том, что норвежская компания Equinor получила разрешение увеличить экспорт газа со своих шельфовых месторождений Oseberg и Troll в условиях сузившегося рынка.

Факторами, оказывающими влияние на цену, опрошенные ТАСС эксперты назвали ситуацию на рынке газа в Азии, погоду в Европе и сроки запуска "Северного потока - 2".