Times: ситуация на рынке газа может ускорить строительство новых АЭС в Великобритании

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании уделяет повышенное внимание планам строительства новых АЭС из-за роста цен на газ на мировом рынке. Как сообщила в воскресенье газета The Sunday Times, кабинет премьер-министра Бориса Джонсона готовится одобрить проект британского концерна Rolls-Royce, предполагающий создание в стране 16 малых модульных реакторов (ММР) мощностью до 450 МВт каждый. В Rolls-Royce рассчитывают, что первый из них сможет начать работу в 2030 году.

Как пишет издание, в эту пятницу в британском Минфине, ранее заявлявшем о слишком высокой стоимости проектов в сфере ядерной энергетики, признали необходимость развивать это направление. Источники The Sunday Times в правительстве страны сообщают, что это связано с текущим уровнем цен на газ и временным снижением объемов энергии, производимой ветрогенераторами в Северном море, где в последние недели стояла на редкость тихая погода.

"Тема [атомной энергетики] является важной частью правительственной повестки. Говоря откровенно, других вариантов нет. В этом направлении необходимо двигаться, если мы хотим обеспечить энергетическую безопасность и достичь нулевого показателя выбросов", - заявил изданию источник в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Согласно проводимым The Sunday Times оценкам экспертов, королевству понадобится 6-8 полноценных новых реакторов и 30-40 ММР, чтобы достичь заявленной консервативным правительством цели, добившись углеродной нейтральности к 2050 году. По данным издания, ради этого британские власти готовы пойти на непопулярные шаги, поэтапно финансируя строительство новых реакторов за счет потребителей электроэнергии. О намерении перейти на новую модель финансирования правительство может объявить уже в ближайшие несколько недель.

О британской атомной энергетике

Помимо проекта Rolls-Royce, который должен быть утвержден правительством, чтобы компания получила £210 млн (почти $290 млн по текущему курсу) из государственного бюджета, сейчас также обсуждается участие американской Westinghouse в строительстве нового энергоблока на острове Англси, где с 1971 по 2015 год действовала АЭС Wylfa. В прошлом году из этого проекта вышла японская корпорация Hitachi, столкнувшаяся с нехваткой инвестиций.

В графстве Сомерсет на юго-западе Англии в настоящий момент ведется строительство третьей очереди АЭС Hinkley Point, которое должно завершиться в 2026 году. На рассмотрении британских властей находятся проекты создания третьей очереди АЭС Sizewell в графстве Саффолк и второй очереди АЭС Bradwell в графстве Эссекс. Будущее обоих вызывает вопросы из-за того, что в них участвует Китайская всеобщая атомная группа (CGN). По данным британских СМИ, под давлением США Лондон может в ближайшее время отказаться от партнерства с Китаем в сфере развития ядерной энергетики.

Всего в Соединенном Королевстве действуют 13 энергетических ядерных реакторов, на долю которых приходится около 17% в энергетическом балансе страны. Однако к 2024 году этот показатель сократится вдвое, так как срок службы реакторов истекает.