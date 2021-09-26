Решетников заявил, что Россия и Узбекистан устранили барьеры в торговле

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия и Узбекистан устранили основные торговые барьеры между двумя странами, упростив работу бизнеса, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников по итогам рабочей поездки в Ташкент.

"Исполнение поручений 21-го заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству: 17 решены, еще 2 в работе. Устранили торговые барьеры между нашими странами, чтобы бизнесу было проще", - написал Решетников на своей странице в Instagram.

Министр добавил, что стороны договорились о датах запуска проекта "Агроэкспресс" по ускоренной доставке сельхозпродукции из Москвы в Ташкент и обратно в рефрижераторном железнодорожном составе.

"Рассчитываем, что первая пилотная поставка свежих фруктов и овощей из Узбекистана состоится уже в ноябре этого года, а на постоянной основе "Агроэкспресс" начнет курсировать в декабре. В перспективе это поможет обеспечить наш внутренний рынок качественной продукцией прежде всего в межсезонье и внесет свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности и стабилизацию цен", - приводит слова Решетникова пресс-служба Минэкономразвития.

В ходе рабочей поездки министр также обсудил с узбекскими коллегами развитие сотрудничества российской госкорпорации ВЭБ.РФ и Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана по финансированию совместных проектов, отметив необходимость усилить взаимодействие по поддержке взаимных инвестиций. Кроме того, состоялось обсуждение подготовки вступления Узбекистана в ВТО. Глава МЭР выразил готовность министерства оказывать "всестороннюю экспертную поддержку узбекистанским партнерам". Также была достигнута договоренность о проведении в декабре текущего года заседания рабочей группы по присоединению республики к ВТО, говорится в пресс-релизе МЭР.

Решетников также обратился к узбекским партнерам с просьбой поддержать кандидатуру Москвы на проведение всемирной выставки "Экспо-2030". "Сегодня Москва является одним из передовых мегаполисов с развитой инфраструктурой, современным транспортом и превосходит многие мировые столицы по уровню цифровизации услуг и интегрированности в международную туристическую и культурную повестку", - цитирует министра пресс-служба Минэкономразвития.