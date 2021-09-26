Посол РФ в ФРГ ожидает, что политическая конъюнктура не повлияет на "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Российская сторона ожидает, что политическая конъюнктура не окажет влияния на эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил в воскресенье ТАСС посол РФ в Берлине Сергей Нечаев, отвечая на вопрос, каковы ожидания от будущего правительства Германии в части развития отношений с Россией и осуществления проекта "Северный поток - 2".

"Что касается "Северного потока - 2", то ожидание здесь одно: заключенные договоры надо выполнять, невзирая на соображения политической конъюнктуры. Исходим из того, что ответственность, связанная с работой в составе нового правительства, побудит политических деятелей, пытающихся сегодня дискредитировать проект, отказаться от предвыборной риторики в пользу серьезной работы на благо страны, энергобезопасности Европы в целом", - подчеркнул дипломат. "Абсолютному большинству германских политиков очевидно: в условиях "энергетического разворота", отказа от атомной энергетики и угледобычи стране не обойтись без газа как "переходного сырья", - указал Нечаев.