СП отметила неисполнение Минздравом трех из четырех целей, установленных в госпрограмме

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Счетная палата РФ указала на неисполнение Минздравом России показателей по трем из четырех целей, установленных в государственной программе на 2020 год. В частности, значения показателей выполнены только по одной цели - снижение младенческой смертности, говорится в заключении ведомства о результатах внешней проверки исполнения федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2020 год.

"Из четырех целей, установленных в госпрограмме на 2020 год (снижение смертности населения трудоспособного возраста, снижение смертности от болезней системы кровообращения, снижение смертности от новообразований, снижение младенческой смертности), Минздравом России значения показателей выполнены только по одной цели - снижение младенческой смертности. По остальным трем целям показатели 2020 года не выполнены, - говорится в отчете. - Снижение к 2024 году младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми. Достижение превысило плановые значения на 15,6% (по оперативным данным Росстата за январь - декабрь 2020 года)".

Указывается, что показатель "Снижение к 2024 году смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения" достигнут на 99,6%, по показателю "Снижение к 2024 году смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения" выполнение составило лишь 86,4%. При этом по показателю "Снижение к 2024 году смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения" значения не представлены.

"В отчете о ходе реализации госпрограммы обозначены риски, наступившие в ходе реализации проекта, и мероприятия по их минимизации. Сложившаяся ситуация с вводимыми ограничительными мерами в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году привела к снижению объемов оказания плановой медицинской помощи, к количеству проводимых профилактических осмотров и диспансеризации, оказала негативное воздействие на динамику показателей смертности и заболеваемости населения", - отмечается в отчете СП.