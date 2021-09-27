В СП сообщили, что сроки строительства сетевых объектов в Крыму по ФЦП могут быть сорваны

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сроки строительства объектов электросетевого комплекса в Крыму в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя могут быть сорваны. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам проверки бюджетной отчетности Министерства энергетики РФ.

"В соответствии с ФЦП Крым реализация мероприятия "Иные мероприятия по строительству электросетевых объектов на территории Крымского полуострова" и его финансирование за счет средств федерального бюджета запланированы до 2023 года. Учитывая масштаб мероприятия и фактическую стадию выполнения работ, имеются риски нарушения установленного ФЦП Крым срока его реализации", - говорится в отчете.

Всего на строительство сетей из федерального бюджета РФ было выделено 21,5 млрд рублей на период с 2018 по 2023 годы. В частности, на 2018 год - 251,9 млн рублей, 2019 год - 629,2 млн рублей, 2020 год - 2,4 млрд рублей, 2021 год - 12,1 млрд рублей, 2022 год - 5,51 млрд рублей и 1,06 млрд рублей на 2023 год. Средства будут выделены путем их внесения в уставный капитал "Крымэнерго".

Госпрограмма социально-экономического развития республики Крым и Севастополя принята в январе 2019 года. Весной правительство России продлило программу до 2026 года и увеличило объемы финансирования по ней до 845,912 млрд рублей. Основным механизмом реализации госпрограммы является федеральная целевая программа (ФЦП) развития республики Крым и Севастополя. Большая часть средств, которые проходят по госпрограмме, фигурирует и в ФЦП.

С учетом последних корректировок ФЦП продлена до 2025 года, объем финансирования увеличен до 1,37 трлн рублей. В рамках ФЦП уже создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".