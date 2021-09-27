Мосбиржа запустила вечерние торги на рынке облигаций

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московская биржа с понедельника, 27 сентября, запускает вечернюю торговую сессию на рынке облигаций. С этого дня инвесторы смогут заключать сделки с облигациями федерального займа (ОФЗ) и еврооблигациями в период с 19:00 до 23:50 мск.

Ранее торги облигациями на Московской бирже производились в основную сессию с 10:00 до 18:39 мск с традиционными аукционами открытия и закрытия. Таким образом, после запуска вечерней сессии торги на рынке облигаций сравняются по длительности с торгами на рынке акций, на котором они уже идут 14 часов в день.

Запуск торгов в вечернюю сессию на рынке акций Мосбиржа произвела в июне 2020 года. Как отмечала торговая площадка, вечерняя сессия должна повысить доступность российского финансового рынка для всех групп инвесторов и предоставить дополнительные возможности для реализации торговых стратегий.