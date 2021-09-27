Росреестр увеличил доходы от госпошлин и выписок из ЕГРН на 17%

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Доходы Росреестра за 2020 год, в том числе за счет госпошлин и выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), составили 26,6 млрд рублей, что почти на 17% больше по сравнению с предыдущим годом, говорится в материалах Счетной палаты по проверке исполнения бюджета 2020 года.

"Доходы федерального бюджета, администрируемые Росреестром, в 2020 году составили 26,58 млрд рублей, или 103,9 % от прогнозного показателя, установленного в размере 25,57 млрд рублей", - говорится в отчете. При этом ведомство демонстрирует увеличение доходов в течение последних трех лет: в 2018 году - 21,1 млрд рублей, в 2019 году - 22,8 млрд рублей (рост на 8,1%) и в 2020 году - на 16,7%.

Как отмечается в докладе Счетной палаты, основная часть доходов поступила за счет государственной пошлины за регистрацию прав, ограничений прав на недвижимость и сделок с ней - 22,8 млрд рублей, или 85,6% в общем объеме доходов. Кроме того, 11% доходов приходится на плату за предоставление сведений из ЕГРН - 2,9 млрд рублей. Доля иных видов доходов, включая штрафы, составила 3,4%.

Кассовое исполнение по расходам федерального бюджета за 2020 год в Росреестре составило 49,3 млрд рублей, или 98,8% от утвержденной бюджетной росписи.

Дебиторская задолженность Росреестра на 1 января 2021 года снизилась в сравнении с началом 2020 года на 272,5 млн рублей, или на 13%, и составила 1,8 млрд рублей. Также снизилась кредиторская задолженность ведомства - на 401,9 млн рублей, до 751,3 млн рублей.