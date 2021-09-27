{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Титов предложил проверить законность требований ФСС о сокращении размера пособий по родам

Отделения Фонда социального страхования пытались уменьшить размер выплачиваемого пособия по беременности и родам до размера ниже минимального

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить законность практики отделений Фонда социального страхования (ФСС), которые пытаются уменьшить размер выплачиваемого пособия по беременности и родам до размера ниже минимального. Об этом говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Поводом для письма стало обращение от компании "Деловые отношения" из Воронежа. Один из ее клиентов получил от регионального отделения ФСС требование вернуть в бюджет половину пособия по беременности и родам, выплаченного сотруднице, которая работала на полставки. В фонде сослались на пункт 1.1. ст. 14 федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполного рабочего времени, то средний заработок для исчисления пособия определяется пропорционально продолжительности рабочего времени). В итоге от работодателя потребовали вернуть в бюджет 5 094 рубля - половину от минимальной месячной ставки пособия.

"Судебная практика свидетельствует о том, что подобное толкование законодательства органами ФСС РФ носит долговременный и систематический характер, - отмечает в письме Титов. - Однако при обжаловании аналогичных требований подавляющее большинство судебных решений выносится в пользу работодателей и их сотрудников. В частности, суды признают правильным расчет пособия застрахованному лицу, работавшему на условиях неполного рабочего времени, исходя из среднего заработка, приравненного к минимальному размеру оплаты труда". Он отметил, что подобные определения в 2015-2018 годах не раз выносил Верховный суд РФ, а вслед за ним и арбитражные суды округов.

"Налицо очередная нестыковка в законодательстве. С одной стороны, в нем зафиксирован минимальный размер пособия по беременности и родам, а с другой - оговорен вариант, при котором этот минимальный размер вроде как может быть еще меньше. Чтобы решить проблему окончательно, в законе № 255-ФЗ нужно прописать, что пособие по беременности и родам не может быть меньше минимального ни при каких условиях", - сказал Титов, комментируя ТАСС свое обращение.

Агентство пока не располагает комментариями ФСС по данному вопросу.

Теги
РоссияТитов, Борис Юрьевич
Счетная палата проверила исполнение бюджета 2020 года
СП исполнила свой бюджет за 2020 год без нарушений
Читать полностью