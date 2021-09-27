Титов предложил проверить законность требований ФСС о сокращении размера пособий по родам

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить законность практики отделений Фонда социального страхования (ФСС), которые пытаются уменьшить размер выплачиваемого пособия по беременности и родам до размера ниже минимального. Об этом говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Поводом для письма стало обращение от компании "Деловые отношения" из Воронежа. Один из ее клиентов получил от регионального отделения ФСС требование вернуть в бюджет половину пособия по беременности и родам, выплаченного сотруднице, которая работала на полставки. В фонде сослались на пункт 1.1. ст. 14 федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполного рабочего времени, то средний заработок для исчисления пособия определяется пропорционально продолжительности рабочего времени). В итоге от работодателя потребовали вернуть в бюджет 5 094 рубля - половину от минимальной месячной ставки пособия.

"Судебная практика свидетельствует о том, что подобное толкование законодательства органами ФСС РФ носит долговременный и систематический характер, - отмечает в письме Титов. - Однако при обжаловании аналогичных требований подавляющее большинство судебных решений выносится в пользу работодателей и их сотрудников. В частности, суды признают правильным расчет пособия застрахованному лицу, работавшему на условиях неполного рабочего времени, исходя из среднего заработка, приравненного к минимальному размеру оплаты труда". Он отметил, что подобные определения в 2015-2018 годах не раз выносил Верховный суд РФ, а вслед за ним и арбитражные суды округов.

"Налицо очередная нестыковка в законодательстве. С одной стороны, в нем зафиксирован минимальный размер пособия по беременности и родам, а с другой - оговорен вариант, при котором этот минимальный размер вроде как может быть еще меньше. Чтобы решить проблему окончательно, в законе № 255-ФЗ нужно прописать, что пособие по беременности и родам не может быть меньше минимального ни при каких условиях", - сказал Титов, комментируя ТАСС свое обращение.

Агентство пока не располагает комментариями ФСС по данному вопросу.