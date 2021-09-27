В Британии приостановят действие антимонопольного закона, чтобы наладить поставки бензина

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Британское правительство временно выведет топливную промышленность из-под действия антимонопольного законодательства, чтобы наладить поставки топлива на АЗС страны на фоне ажиотажного спроса. Об этом заявил в воскресенье вечером министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Кваси Квартенг по итогам встречи с представителями отрасли.

"Несмотря на то что на британских нефтеперерабатывающих предприятиях и в хранилищах всегда было и продолжает оставаться более чем достаточно топлива, мы учитываем возникшие сложности в работе цепочек поставок. Поэтому мы задействуем Протокол о нефтепереработке, гарантирующий, что у отрасли будет возможность осуществлять обмен необходимой информацией и более эффективно сотрудничать с тем, чтобы минимизировать перебои [с поставками топлива на АЗС]", - заявил Квартенг, слова которого приводит пресс-служба его министерства.

Как подчеркивается в заявлении ведомства, временная отмена действия Закона о конкуренции от 1998 года позволит топливным компаниям свободно обмениваться информацией и совместно принимать решения об оптимизации поставок на АЗС в тех или иных районах страны. Предусмотренные британским законодательством антикартельные меры обычно ограничивают такую деятельность.

Панические настроения начали распространяться среди жителей Великобритании в четверг, когда нефтяная корпорация BP закрыла ряд своих АЗС из-за проблем с поставками топлива. В компании объяснили это нехваткой водителей бензовозов, с которой в последнее время сталкиваются и другие топливные компании. Хотя речь шла лишь о нескольких десятках из 1,2 тыс. станций BP по всей стране, многие британцы поспешили на бензоколонки, решив на всякий случай залить полный бак. Ажиотажный спрос привел к очередям, которые наблюдаются на британских АЗС уже трое суток, и многокилометровым пробкам. На целом ряде заправок топлива нет вообще или недоступно большинство его разновидностей.

Дефицит водителей большегрузных автомобилей, ставший причиной кризиса, связан как с пандемией, так и с Brexit. За последние два года Великобританию покинули тысячи работавших в королевстве профессиональных водителей из стран ЕС, а подготовку новых затруднила пандемия, из-за которой экзамены на водительские права долго не проводились во многих странах. В последние дни правительство приняло ряд мер, чтобы решить проблему, упростив выдачу виз иностранным водителям грузовиков и ускорив процедуру сдачи экзаменов на права соответствующей категории.