В рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" вошли пять сотрудников ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов вошел в список лучших отечественных бизнес-лидеров согласно рейтингу "Топ-1000 российских менеджеров". Он также включен в топ-250 высших руководителей, свидетельствуют данные опубликованного в понедельник рейтинга, который подготовили Ассоциация менеджеров России и ИД "Коммерсантъ".

Как отметил Сергей Михайлов, такая высокая оценка профессионального сообщества - это "еще одно подтверждение, что ТАСС способен своевременно и достойно отвечать на сложнейшие вызовы".

"Успехи агентства, многомесячное лидерство по цитируемости, новые сервисы и продукты - все это результат совместного труда высококвалифицированной команды агентства, которая всегда смотрит на несколько шагов вперед. Сегодня многие наши проекты и решения не просто соответствует актуальным мировым трендам, но и зачастую задают их. Для меня большая удача и счастье работать бок о бок с такими талантливыми коллегами. С ними я уверен - нам по плечу любая задача", - добавил Михайлов.

В рейтинг тысячи лучших управленцев в номинации "Коммерческий директор" также вошла руководитель этого функционального направления в ТАСС Светлана Ланюгова. "Для меня большая честь стать победителем в профильной категории. Эта победа - заслуга и вклад всей команды ТАСС. Вместе мы развиваемся, получаем актуальный опыт и знания, преодолеваем трудности в работе, делаем правильный выбор и находим эффективные решения, чтобы предлагать рынку востребованные продукты. Все это позволяет нам быть лидерами в своей сфере. Благодарю руководство ТАСС за доверие и всестороннюю поддержку в наших проектах и планах", - отметила она.

Кроме этого, в рейтинг в различных категориях вошли еще трое представителей руководства ТАСС. В их числе заместитель генерального директора Елена Руденко (номинация "Финансовый директор"), заместитель исполнительного директора Екатерина Кулагина (номинация "Директор по правовым вопросам") и руководитель департамента информационных технологий Александр Якунин (номинация "IT-директор").

Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" составляется ежегодно с 2001 года для выявления наиболее профессиональных управленцев страны, отраслевых лидеров, внесших заметный вклад в развитие России по итогам года. В рейтинге представлены списки 250 лучших руководителей по отраслям, а также сотня лучших директоров по маркетингу, коммерции и финансам. Менеджеры, занявшие ведущие места в рейтинге, становятся номинантами премии Ассоциации менеджеров России.