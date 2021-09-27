Интерпол выявил 1,2 тыс. нарушений при обороте лекарств в России в 2021 году

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российское бюро Интерпола выявило 1,2 тыс. правонарушений в фармацевтической деятельности в стране в этом году, возбуждено 85 уголовных дел. Об этом сообщили журналистам в пресс-центре МВД РФ.

В этом году представители НЦБ Интерпола МВД России активно участвовали в мероприятии "Пангея" по пресечению преступлений в фармацевтической сфере.

"Выявлено 1 207 правонарушений, составлено 632 административных протокола. По фактам реализации сильнодействующих веществ, фальсифицированных медицинских изделий и биологически активных добавок под видом высокоэффективных препаратов возбуждено 85 уголовных дел, задержано 72 лица, подозреваемых в преступной деятельности", - говорится в сообщении.

Кроме того, в бюро отметили, что, несмотря на сложившуюся эпидемическую ситуацию в мире, Интерпол продолжает устанавливать и задерживать разыскиваемых лиц.

"При содействии НЦБ Интерпола МВД России в текущем году в Российскую Федерацию осуществлено более 60 экстрадиций", - добавляется в сообщении.