Times: британские власти планируют наладить поставки топлива на АЗС с помощью армии

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Великобритании намерены привлечь военнослужащих в качестве водителей бензовозов, чтобы наладить поставки топлива на опустевшие из-за ажиотажного спроса АЗС королевства. Об этом сообщила в воскресенье вечером на своем сайте газета The Times , которая ссылается на высокопоставленные источники в правительстве страны.

По данным издания, премьер-министр Борис Джонсон может в ближайшие часы принять решение о том, чтобы подключить военных к разрешению логистического кризиса. Как пишет The Times, соответствующая операция уже получила название Escalin, и первые военнослужащие, имеющие квалификацию водителей большегрузного транспорта, приступят к ее осуществлению в ближайшие дни. Однако на то, чтобы направить на помощь топливным компаниям достаточное число военных водителей из разных частей страны, может уйти до недели. В кабмине рассчитывают, что к этому времени ажиотажный спрос на топливо среди британцев может пойти на спад.

Британские министры неоднократно подчеркивали, что в королевстве нет проблем с топливом, а на нефтеперерабатывающих предприятиях и в хранилищах достаточно бензина. При этом в отраслевых ассоциациях заявляют, что из-за резко подскочившего спроса в сочетании с разладившимися цепочками поставок от 50% до 90% АЗС страны столкнулись с отсутствием или острой нехваткой топлива.

Панические настроения начали распространяться среди британцев в четверг, когда нефтяная корпорация BP закрыла ряд своих АЗС из-за проблем с поставками топлива. В компании объяснили это нехваткой водителей бензовозов, с которой в последнее время сталкиваются и другие топливные компании. Хотя речь шла лишь о нескольких десятках из 1,2 тыс. станций BP по всей стране, многие британцы поспешили на бензоколонки, решив на всякий случай залить полный бак. Ажиотажный спрос привел к очередям, которые наблюдаются на британских АЗС уже трое суток, и многокилометровым пробкам. На многих заправках топлива сейчас нет вообще или недоступно большинство его разновидностей.

Дефицит водителей грузовиков, ставший причиной кризиса, связан как с пандемией, так и с Brexit. За последние два года Великобританию покинули тысячи работавших в королевстве профессиональных водителей из стран ЕС, а подготовку новых затруднила пандемия, из-за которой экзамены на водительские права долго не проводились во многих странах. В последние дни правительство приняло ряд мер, чтобы решить проблему, упростив выдачу виз иностранным водителям и ускорив процедуру сдачи экзаменов на права. В воскресенье британские власти также объявили, что временно выведут топливную промышленность из-под действия антимонопольного законодательства, чтобы позволить топливным компаниям свободно обмениваться информацией и совместно принимать решения об оптимизации поставок на АЗС в тех или иных районах страны.