Правительство поручило усилить адресную поддержку граждан по оплате ЖКУ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ряду ведомств проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на копию протокола совещания у зампреда правительства. Предполагается, что социально незащищенным категориям граждан будут компенсировать подорожание услуг при росте тарифов сверх инфляции.

Как следует из документа, поручение адресовано Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину, а также ФАС и связано с внедрением усовершенствованного тарифного регулирования, предполагающего установление уровня тарифов исходя из реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Речь идет о доведении тарифов до экономически обоснованных, когда их рост сможет превышать инфляцию в случае модернизации инфраструктуры ЖКХ, объяснил эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Подорожание услуг для социально незащищенных категорий граждан при этом будет скомпенсировано, добавил он. Эту информацию изданию подтвердил источник, близкий к правительству.

"В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ", - сообщили газете в аппарате вице-премьера.

В ФАС сообщили, что поручение правительства РФ поступило в ведомство, отметив, что его основным исполнителем выступает Минстрой, остальные ведомства являются соисполнителями. В службе добавили, что формируют предложения для Минстроя и других министерств. В Минфине запрос газеты перенаправили в Минстрой и Минтруд, где, как и в Минэкономразвития, не предоставили комментариев.