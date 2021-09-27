"Опора России" предложила доработать критерии отнесения к теплосетевым организациям

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" предложило доработать проект постановления о критериях и порядке отнесения собственников или иных владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям, поскольку в текущей версии это несет риски для работы нескольких малых и средних предприятий, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии. Об этом говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Обращение направил глава "Опоры России" Александр Калинин в адрес директора департамента обеспечения регуляторной политики правительства РФ Евгении Боженовой.

"Прошу вас обратить внимание на имеющиеся возражения экспертного и делового сообщества по проекту постановления и поддержать необходимость его доработки с учетом имеющихся замечаний", - говорится в письме.

Отмечается, что проект постановления, разработанный Минстроем РФ, предлагает "установить такие критерии отнесения к теплосетевым организациям, которые сделают невозможной дальнейшую работу значительной части субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии".

Замечания бизнес-объединения

Проект постановления в качестве основного критерия добросовестности теплосетевых организаций определяет требования к протяженности сетей в зависимости от численности населения населенного пункта.

В "Опоре России" считают, что заявленная цель по повышению качества услуг не может достигаться с помощью предлагаемого критерия, потому что он "не характеризует теплосетевую организацию как добросовестную и не влияет на качество предоставляемой услуги".

По данным экспертов бизнес-объединения, в российских городах с населением 500 тыс. и более человек сети не менее 3 км в неразрывном исполнении принадлежат не более 5% владельцам теплосетей. Таким образом, как отмечается в письме, использование критерия исключает из рынка теплоснабжения около 95% добросовестных субъектов МСП, владеющих небольшими участками теплосетей.

Структура рынка, как отмечается в обращении, изменится и в городах с численностью населения 1 млн человек и более, где требование к неразрывной протяженности сети - не менее 10 км в двухтрубном исполнении. В "Опоре России" убеждены, что качество услуги не зависит от неразрывности протяженности сети, а само понятие неразрывности "никак не определено в проекте постановления и может быть неоднозначно трактовано". Поэтому требование не соответствует целям из пояснительной записки и "должно быть исключено", указано в письме.

В частности, проект постановления "способствует появлению условий для дискриминации добросовестных участников рынка", добавляется в документе. Если компании не соответствуют установленным критериям, их могут лишить статуса теплосетевой организации, отметили в бизнес-объединении. Это, по мнению экспертов, приведет к снижению качества обслуживания и ремонта тепловых сетей, повысятся риски роста аварийности, увеличатся сроки устранения аварий и т. д.