В Томской области появятся еще четыре аэродрома для беспилотников к 2024 году

ТОМСК, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Томской области планируют создать к 2024 году в рамках пилотного проекта "Тайга", упрощающего использование беспилотных летательных аппаратов, четыре эксплуатационных центра, где будут базироваться и обслуживаться дроны. Они появятся в населенных пунктах в центре и на окраинах региона, сообщила ТАСС и.о. вице-губернатора по экономике Наталья Немцева.

Ранее глава Сибирского отделения Фонда перспективных исследований (ФПИ) Владислав Сычков сообщал, что в августе в Томском районе открылась авиационная площадка, которая стала первым эксплуатационным центром по пилотному проекту "Тайга". В нем будут созданы места для работы экипажей беспилотных летательных аппаратов, будут отрабатываться технологии взаимодействия пилотируемой и беспилотной авиации, а также разместится ЦУП для дронов. До этого работа с беспилотниками велась операторами на обочинах дорог из микроавтобусов без каких-либо удобств и инфраструктуры.

"Следующим этапом создания сети базовых эксплуатационных центров опытного района будет адаптация посадочных площадок в городе Колпашево, селе Бакчар, городе Каргасок и городе Кедровый. В каждом конкретном случае будет подобрана спецификация требуемого дополнительного инфраструктурного обеспечения исходя из территориальных и климатических особенностей", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что благодаря принятому закону о "цифровых песочницах" на территории региона начал действовать экспериментальный правовой режим. Как ранее сообщал вице-губернатор Андрей Антонов, он позволит сократить с нескольких дней до нескольких часов время, необходимое для получения разрешения на вылет, и решить другие юридические и практические вопросы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Во время действия правового режима до 2024 года будут отработаны механизмы применения беспилотников для бизнеса, в частности, для проверки оборудования нефтегазодобывающих компаний и доставки грузов массой до 1,5 тонны. Впоследствии правовой режим планируется распространить на территорию всей страны.

Как отметила Немцева, до конца года планируется утвердить все мероприятия и программу экспериментов правового режима. Помимо выгоды для бизнеса, который хочет тестировать возможности дронов для обслуживания нефтепроводов и доставки грузов, данная программа позволит решить проблему доставки в труднодоступные отдаленные населенные пункты легких грузов, например лекарств. Сейчас их перевозят только самолетами и вертолетами, что очень дорого и не всегда оперативно.

Также она сообщила, что для решения задачи контроля воздушного пространства, где должны вместе работать дроны и пилотируемые летательные аппараты, ученые Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники разработали аванпроект "Купол". Это подробная рабочая карта по созданию оборудования и программ, которые при помощи низкоорбитальных спутников могут отслеживать местоположение и тех и других. Совместно с Роскосмосом планируется реализовать проект к 2024 году после всех испытаний в рамках экспериментального правового режима.