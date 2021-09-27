Новую методологию рейтинга инвестклимата планируют утвердить в России до 1 ноября

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Рейтинговый комитет Агентства стратегических инициатив (АСИ) планирует утвердить до 1 ноября проект Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России с обновленной методологией оценки. Об этом сообщила в понедельник ТАСС глава агентства Светлана Чупшева.

Ранее сообщалось, что рейтинг планируется дополнить новыми критериями оценки. Предлагались, в частности, индикаторы по созданию инфраструктуры для самозанятых, по эффективности законодательства в сфере защиты прав инвесторов и т. д. Кроме того, рассматривался вариант интеграции в рейтинг показателей индекса административного давления на бизнес, который формирует институт уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

"Проект нового инвестиционного рейтинга уже готов. В ближайшее время мы его планируем представить на инвестиционном совете в Татарстане. До 1 ноября, думаю, что утвердим его на рейтинговом комитете. Также в этом году начнем опрос и формирование статистических данных в соответствии с новой методологией рейтинга", - сказала Чупшева.

По словам главы АСИ, предложения о корректировке методологии были собраны от экспертов, представителей власти регионов РФ, деловых объединений и различных групп предпринимателей. Обсуждения по наиболее важным сюжетам еще продолжаются.

О рейтинге

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата составляется АСИ с 2014 года по поручению президента РФ. Он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

В 2021 презентация рейтинга традиционного проходила на Петербургском международном экономическом форуме. В топ-5 регионов с наилучшими условиями для привлечения инвестиций вошли Москва, Татарстан, Тюменская и Тульская области и Башкирия.

До настоящего момента рейтинг рассчитывался по 42 показателям по четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. Благодаря рейтингу время получения разрешения на строительство в РФ за последние годы уменьшилось более чем в три раза, регистрации прав собственности - почти в три раза, подключения к электросетям - в 2,4 раза.